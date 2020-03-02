Бывший командир «Айдара» задержан на границе Греции (ВИДЕО)https://racurs.ua/n134504-byvshiy-komandir-aydara-zaderjan-na-granice-grecii-video.htmlРакурс
Бывший командир батальона «Айдар» и бывший нардеп Сергей Мельничук был задержан на границе Греции Интерполом по требованию Российской Федерации.
О своем задержании Мельничук сообщил в Facebook и опубликовал видеообращение.
Бывший комбат заявил, что его вместе с женой и девятимесячным сыном задержала во время пересечения болгаро-греческой границы греческая сторона.
Основанием для задержания стала карточка Интерпола, которую выставила Российская Федерация.
В видео Мельничук сообщил, что его супруга находится на седьмом месяце беременности.
Также бывший комбат заявил, что нет никакой реакции на его задержание со стороны украинского посольства. Мельничук в видеообращении попросил украинское посольство предоставить ему защитника, который бы представлял его интересы.