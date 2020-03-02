Сергей Мельничук. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n134504-byvshiy-komandir-aydara-zaderjan-na-granice-grecii-video.html

Ракурс

Бывший командир батальона «Айдар» и бывший нардеп Сергей Мельничук был задержан на границе Греции Интерполом по требованию Российской Федерации.

О своем задержании Мельничук сообщил в Facebook и опубликовал видеообращение.

Бывший комбат заявил, что его вместе с женой и девятимесячным сыном задержала во время пересечения болгаро-греческой границы греческая сторона.

Основанием для задержания стала карточка Интерпола, которую выставила Российская Федерация.

В видео Мельничук сообщил, что его супруга находится на седьмом месяце беременности.

Также бывший комбат заявил, что нет никакой реакции на его задержание со стороны украинского посольства. Мельничук в видеообращении попросил украинское посольство предоставить ему защитника, который бы представлял его интересы.