Сергій Мельничук. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n134504-kolyshniy-komandyr-batalyonu-aydar-zatrymanyy-na-kordoni-greciyi-video.html

Ракурс

Колишній командир батальйону «Айдар» та колишній нардеп Сергій Мельничук був затриманий на кордоні Греції Інтерполом на вимогу Російської Федерації.

Про своє затримання Мельничук повідомив у Facebook і опублікував відеозвернення.

Колишній комбат заявив, що його разом з дружиною і дев’ятимісячним сином затримала під час перетину болгарсько-грецького кордону грецька сторона.

Підставою для затримання стала картка Інтерполу, яку виставила Російська Федерація.

У відео Мельничук повідомив, що його дружина знаходиться на сьомому місяці вагітності.

Також колишній комбат заявив, що немає ніякої реакції на його затримання з боку українського посольства. Мельничук у відеозверненні попросив українське посольство надати йому захисника, який би представляв його інтереси.