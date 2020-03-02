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Ракурс
Сергій Мельничук. Фото: УНІАН

Колишній командир батальйону «Айдар» затриманий на кордоні Греції (ВІДЕО)

2 бер 2020, 09:09
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Колишній командир батальйону «Айдар» та колишній нардеп Сергій Мельничук був затриманий на кордоні Греції Інтерполом на вимогу Російської Федерації.

Про своє затримання Мельничук повідомив у Facebook і опублікував відеозвернення.

Колишній комбат заявив, що його разом з дружиною і дев’ятимісячним сином затримала під час перетину болгарсько-грецького кордону грецька сторона.

Підставою для затримання стала картка Інтерполу, яку виставила Російська Федерація.

У відео Мельничук повідомив, що його дружина знаходиться на сьомому місяці вагітності.

Також колишній комбат заявив, що немає ніякої реакції на його затримання з боку українського посольства. Мельничук у відеозверненні попросив українське посольство надати йому захисника, який би представляв його інтереси.

Джерело: Ракурс


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