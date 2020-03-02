Коронавірус крокує Штатами і зірвав саміт АСЕАН – США, скріншот онлайн-карти

https://racurs.ua/ua/n134505-koronavirus-krokuie-shtatamy-i-zirvav-samit-asean-ssha-karta.html

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У США друга людина померла через зараження новим коронавірусом. Обидва випадки сталися в штаті Вашингтон.

Фахівці підтвердили чотири нових випадки зараження COVID-19 у Вашингтоні, повідомляє у Твіттер ресурс BNO. Загальна кількість випадків в штаті зросла до 13. Троє пацієнтів віком від 70 до 90 років перебувають у важкому стані.

Перші випадки зараження коронавірусом нового типу зафіксували також у штатах Нью-Йорк і Род-Айленд. Зокрема, медики припускають, що жінку у віці від 30 до 40 років заразилася, коли їздила до Ірану. А чоловік у віці старше 40 років нещодавно повернувся з поїздки в Європу, яка включала в себе відвідування Італії, Франції та Іспанії. Фахівці також стежать за станом 40 осіб, які раніше контактували з зазначеним чоловіком.

Згідно з оцінками The New York Times, на території США знаходяться понад 80 людей, які точно або ймовірно заразилися коронавірусом.

Загалом кількість країн, де виявлено коронавірус, досягла 65. Про перші випадки зараження розповіли в Чехії та Домініканській Республіці. Кількість жертв в Китаї зросла за добу на 42 особи (всього — 2912).

Токіо не виключає оголошення надзвичайної ситуації у зв’язку з коронавірусом. Наразі в Японії зафіксували 961 випадок зараження. Уряд почав юридичну підготовку до можливого проголошення надзвичайної ситуації в країні, а також до запровадження пакету додаткової економічної допомоги дрібному і середньому бізнесу в зв’язку з поширенням інфекції на суму понад 2,5 млрд дол.

Тим часом прем'єр Камбоджі підтвердив перенесення саміту АСЕАН — США. Спеціальний саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії мав відбутися 14 березня в Лас-Вегасі, але Трамп висловився за його відтермінування.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)