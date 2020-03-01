Коронавірус і спорт: чемпіонат Італії з футболу можуть не дограти, а імператорський кубок з сумо пройде без глядачів, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n134482-koronavirus-i-sport-chempionat-italiyi-z-futbolu-mojut-ne-dograty-u-yaponiyi-kubok-z-sumo.html

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Гендиректор міланського клубу «Інтер» заявив, що чемпіонат Італії можуть не дограти через коронавірус. Раніше організатори перенесли на 13 травня п’ять матчів 26-го туру, який мав відбутися у ці вихідні.

Менеджер «Інтера» Джузеппе Маротта розповів La Gazzetta dello Sport, що спочатку мали намір проводити матчі при порожніх трибунах.

Якщо й інші матчі будуть перенесені, ми справді ризикуємо не завершити поточний сезон, — заявив Маротта.

Він вважає, що поки керівництво Серії, А погано дає раду ситуації і повільно ухвалює рішення.

Кількість інфікованих коронавірусом в Італії з початку локального спалаху перевищила тисячу осіб, 29 з яких померли.

Тим часом стало відомо, що турнір на кубок імператора Японії з сумо через коронавірус вперше в історії відбудеться без глядачів. Змагання стартують в Осаці 8 березня. Федерація сумо Японії також розглядала варіант скасування турніру.

Є побоювання і щодо чемпіонату світу-2022. Поки організатори заявили, що коронавірус не вплине на змагання, хоч в суботу у Катарі також зареєстрували перший випадок зараження.

Чемпіонат світу з футболу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Організатори сказали, що мають ще 32 місяці до початку турніру.

Раніше керівництво вищого дивізіону чемпіонату Японії з футболу скасувало всі матчі до середини березня. В Італії захворів на CОVID-19 футболіст із Серії С.

Сьогодні Швеція, Німеччина, Норвегія та Хорватія повідомили про нові випадки захворювання коронавірусом.

У Швеції позитивний результат показали тести 12 осіб в 4 різних регіонах країни. У Німеччині кількість підтверджених випадків зросла до 66. У Норвегії кількість хворих зросла до 15, причому усі інфіковані — працівники лікарні Університетської лікарні Осло. У Хорватії загальна кількість тих, хто заразився, збільшилася до 6.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)