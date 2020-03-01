Новини Києва: у столиці на Солом'янці загорілася маршрутка з пасажирами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n134481-u-kyievi-zagorilasya-marshrutka-z-pasajyramy-video.html

Ракурс

У Києві сталася надзвичайна подія із маршрутним таксі. На Солом‘янській площі уранці 1 березня під час руху почав палати маршрутний автобус.

Ліквідували пожежу рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Відповідно до попередньої інформації, загорілася маршрутка № 123. Як видно із відео, вогонь практично повністю знищив транспортний засіб.

Крім того, сьогодні вранці у столиці водій таксі на Renault, рухаючись по Подільському узвозу (у напрямку центра міста), заснув за кермом та в‘їхав у стовп. Внаслідок ДТП автівка почала палати та майже вщент вигоріла.

Дівчина-пасажир отримала травми голови, першу допомогу їй надали правоохоронці, після цього передали лікарям. Таксист отримав травми рук та ніг.

За інформацією «Киев оперативный» на цього водія два дні тому складалися адміністративні матеріали за нетверезе кермування, а у потерпілої пасажирки сьогодні день народження.

«Ракурс» розповідав, що торік у серпні у Києві біля метро «Лісова» згоріла маршрутка, очевидці тоді повідомляли про ймовірну війну перевізників.