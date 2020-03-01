У Росії затримали студента, який помстився за незаконне звільнення і запустив гей-порно на будинку райадміністрації, фото — КП

https://racurs.ua/ua/n134480-u-rosiyi-zatrymaly-studenta-yakyy-pomstyvsya-za-nezakonne-zvilnennya-i-zapustyv-gey-porno.html

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У Приморському краї РФ затримали 19-річного юнака, який транслював порно на будівлі районної адміністрації під час святкування Масляної. Про це повідомляє регіональна поліція.

29 лютого в селищі Михайлівка спалювали опудало Масляної. У цей час на будівлі адміністрації району 20−30 секунд транслювалося порно з двома чоловіками. Глава району Володимир Архипов припустив, що це провокація, пов’язана з майбутніми виборами.

Силовики порушили кримінальну справу за статтею про незаконне поширення порнографічних матеріалів, яка передбачає до шести років колонії. Затриманий — колишній світлооператор сільського будинку культури, якого звільнили в грудні за несумлінне виконання посадових обов’язків.

Трансляцією відео він висловив ставлення до незаконного, як він вважає, звільнення. Це 18-річний студент сільгоспакадемії в Уссурійську, повідомляє «Дождь». Він включив порно на адміністративній будівлі, підключившись до комп’ютера через WiFi.