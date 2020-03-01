В России задержали студента, который отомстил за незаконное увольнение и запустил гей-порно на здании райадминистрации, фото — КП

https://racurs.ua/n134480-v-rossii-student-zapustil-gey-porno-na-zdanii-rayadministracii-video.html

Ракурс

В Приморском крае РФ задержали 18-летнего юношу, который транслировал порно на здании районной администрации во время празднования Масленицы. Об этом сообщает региональная полиция.

29 февраля в поселке Михайловка сжигали чучело Масленицы. В это время на здании администрации района 20−30 секунд транслировалось порно с двумя мужчинами. Глава района Владимир Архипов предположил, что это провокация, связанная с предстоящими выборами.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о незаконном распространении порнографических материалов, которая предусматривает до шести лет колонии. Задержанный — бывший светооператор сельского дома культуры, которого уволили в декабре из-за недобросовестного выполнения должностных обязанностей.

Трансляцией видео он выразил отношение к незаконному увольнению. Это 18-летний студент сельхозакадемии в Уссурийске, сообщает «Дождь». Он включил порно на административном здании, подключившись к компьютеру через WiFi.