Сирийский кризис: Турция заявила, что располагает доказательствами причастности РФ к атакам по своим войскам, фото — Anadolu

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Турция заявила, что располагает доказательствами причастности России к атакам по своим войскам в Сирии. Анкара не хочет войны, но в случае возникновения угрозы своей безопасности без колебаний применит силу — таким был лейтмотив выступления постоянного представителя Турции при ООН Феридуна Синирлиоглу.

Он произнес воинственные заявления на экстренном заседании Совета безопасности ООН, которое посвятили обострению ситуации в Идлибе.

По словам постпреда Анкары, на радиолокационных съемках видно, как во время воздушных атак по турецким военным над этим районом летали самолеты режима Башара Асада и России, сообщает Anadolu.

Синирлиоглу сообщил, что удары по войскам Турции нанесли даже после предупреждения Анкары. Под прицел попала и военная машина скорой помощи. Турецкая сторона подтвердила намерения оставаться в наблюдательных пунктах в Идлибе и продолжать их укрепление.

Турция не хочет войны. Но она будет готова применить силу, если появится угроза ее безопасности. Несомненно, Анкара готова будет рассматривать применение каких-либо мер в ответ на провокации и агрессию, — сообщил дипломат.

Между тем более 13 тыс. мигрантов собрались на греко-турецкой границе в ночь на воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает DW. Мигранты приезжали на границу на машинах, такси, на автобусах из Стамбула. Большинство из них мужчины, впрочем, есть и много семей, путешествующих с маленькими детьми.

Сегодня ночью им раздавали еду и вещи первой необходимости. Температура воздуха опустилась почти до нуля градусов, а ветер был достаточно сильным.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сегодня ночью написал в Twitter, что 47 тыс. 113 мигрантов уже якобы пересекли границу через провинцию Эдирне.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. Греция усилила пограничные пункты пропуска с Турцией. На пяти островах в Греции местные жители протестуют против строительства новых лагерей для мигрантов.