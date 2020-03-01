Курьезы России: в РФ запатентовали способ заклейки дыр в космических кораблях, фото — NASA

https://racurs.ua/n134478-poprobuyte-esche-pva-rossiyane-zapatentovali-sposob-zakleyki-dyry-v-souze.html

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Производитель российских космических кораблей «Союз» ракетно-космическая корпорация «Энергия», в корабле которой в 2018 году нашли «дыру», запатентовал способ заклейки подобных отверстий с помощью салфетки и клея.

Патент и его описание опубликовала Федеральная служба РФ по интеллектуальной собственности.

Задачей изобретения является «разработка способа герметизации отверстия в оболочке космического аппарата размером до 10 мм в условиях космического полета». Использовать предлагается тканевую салфетку, пропитанную герметиком.

Именно таким образом в 2018 году российские космонавты заклеивали отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». Тогда в космическом корабле появилось отверстие диаметром в 2 мм. Космонавты поместили в него ткань, пропитанную клейким составом «Герметалл».

Утечку воздуха на Международной космической станции зафиксировали 30 августа 2018 года. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину. Российские эксперты уверяли, что отверстие кто-то умышленно сделал сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что знает, как образовалась дыра, но не раскроет эту информацию. По его словам, у «Роскосмоса» должна быть «какая-то тайна».