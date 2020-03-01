Великобритания получит аконную первую леди: Джонсон объявил о помолвке и беременности любимой, фото — BBC

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Керри Саймондс помолвлены и ждут ребенка. Заявление пара сделала через своего пресс-секретаря.

55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс — первая в истории Британии неофициальная пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-стрит, 10, сообщает The Sun.

Также за последние 173 года между британским премьером и его женой (или ее мужем) не было такой большой разницы в возрасте — Кэрри Саймондс на 24 года моложе Бориса Джонсона.

Джонсон был в браке дважды. 31-летняя Керри живет вместе с разведенным ранее британским премьер-министром на Даунинг-стрит. Она редко появляется на публике и сопровождает Джонсона на официальных мероприятиях. Однако Саймондс хорошо известна британским СМИ. Она родилась в семье соучредителя газеты The Independent Мэтью Саймондса и является одним из юристов газеты Джозефин МакКафе.

С Борисом Джонсоном Саймондс познакомилась в 2012 году, когда работала над его предвыборной кампанией по переизбранию на пост мэра Лондона. Вскоре Кэрри стала директором по связям с общественностью в штаб-квартире партии тори. Эту должность она занимала до 2018 года, а затем ушла, чтобы морально поддержать Джонсона в борьбе за место премьер-министра.

Саймондс стала одной из самых влиятельных фигур британского политического пиара, поработав советником депутата парламента от Консервативной партии, и главным стратегом службы по связям с общественностью партии.

Слухи о ее связи с бывшим министром иностранных дел Великобритании впервые появились на новостных порталах в феврале 2018 года. Девушка якобы проговорилась друзьям, что провела с Джонсоном ночь в загородном доме в Оксфордшире. Впоследствии политика заметили среди гостей на вечеринке в честь 30-летия Саймондс.

В сентябре 2018 года Джонсон объявил о разводе со своей второй женой, адвокатом Мариной Уилер. У Джонсона и Уилер четверо детей. По версиям СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.