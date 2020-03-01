Велика Британія матиме законну першу леді: Джонсон оголосив про заручини і вагітність коханої, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n134477-velyka-brytaniya-matyme-zakonnu-pershu-ledi-djonson-ogolosyv-pro-zaruchyny-i-vagitnist-kohanoyi.html

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його подруга Керрі Саймондс заручені і чекають дитину. Заяву пара зробила через свого прес-секретаря.

55-річний Джонсон і 31-річна Саймондс — перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в резиденції прем'єрів на Даунінг-Стріт, 10, повідомляє The Sun.

Також за останні 173 роки між британським прем'єром і його дружиною (або її чоловіком) не було такої великої різниці у віці — Керрі Саймондс на 24 роки молодший Бориса Джонсона.

Джонсон був у шлюбі двічі. 31-річна Керрі живе разом із розлученим раніше британським прем'єр-міністром на Даунінг-стріт. Вона не часто з’являється на публіці і супроводжує Джонсона на офіційних заходах. Проте Саймондс добре відома британським ЗМІ. Вона народилася в сім’ї співзасновника газети The Independent Метью Саймондса і є одним з юристів газети Джозефін МакКафе.

З Борисом Джонсоном Саймондс познайомилася в 2012 році, коли працювала над його передвиборчою кампанією по переобранню на посаду мера Лондона. Незабаром вона стала директором зі зв’язків з громадськістю в штаб-квартирі партії торі. Цю посаду вона займала до 2018 року, а потім пішла, щоб морально підтримати Джонсона в боротьбі за місце прем'єр-міністра.

Саймондс стала однією з найвпливовіших фігур британського політичного піару, попрацювавши радником депутата парламенту від Консервативної партії, і головним стратегом служби зі зв’язків з громадськістю партії.

Чутки про її зв’язки з колишнім міністром закордонних справ Великої Британії вперше з’явилися на новинних порталах в лютому 2018 року. Дівчина нібито проговорилася друзям, що провела з Джонсоном ніч в заміському будинку в Оксфордширі. Згодом політика помітили серед гостей на вечірці на честь 30-річчя Саймондс.

У вересні 2018 року Джонсон оголосив про розлучення зі своєю другою дружиною, адвокатом Мариною Уілер. У Джонсона та Уілер четверо дітей. За версіями ЗМІ, прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавця Хелен Макінтайр.