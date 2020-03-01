Курйози Росії: в РФ запатентували спосіб заклеювання дір у космічних кораблях, фото — NASA

https://racurs.ua/ua/n134478-sprobuyte-sche-pva-rosiyany-zapatentuvaly-sposib-zakleuvannya-diry-na-souzi.html

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Виробник російських космічних кораблів «Союз» ракетно-космічна корпорація «Енергія», в кораблі якої в 2018 році знайшли «дірку», запатентував спосіб заклеювання подібних отворів за допомогою серветки і клею.

Патент і його опис опубліковані Федеральною службою з інтелектуальної власності.

Завданням винаходу є «розробка способу герметизації отвору в оболонці космічного апарату з розміром до 10 мм в умовах космічного польоту». Використовувати пропонується тканинну серветку, просякнуту герметиком.

Саме у такий спосіб у 2018 році російські космонавти заклеювали отвори в побутовому відсіку космічного корабля «Союз МС-09». Тоді у невідомо який спосіб в космічному кораблі з’явився отвір діаметром в 2 мм. Космонавти помістили в нього тканину, просочену клейким складом «Герметалл».

Витік повітря на Міжнародній космічній станції зафіксували 30 серпня 2018 року. У пілотованому відсіку пристикованого корабля «Союз МС-09» виявили пробоїну. Російські експерти запевняли, що отвір хтось умисно зробив свердлом. Розглядалися версії пошкодження корабля як на Землі, так і в космосі.

Глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявляв, що знає, як утворилася дірка, але не розкриє цю інформацію. За його словами, у «Роскосмосу» повинна бути «якась таємниця».