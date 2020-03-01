Сирійська криза: Туреччина заявила, що має докази причетності РФ до атак по своїм військам, фото — Anadolu

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Туреччина заявила, що має докази причетності Росії до атак по своїм військам в Сирії. Анкара не хоче війни, але у випадку виникнення загрози своїй безпеці без коливань застосує силу — таким був лейтмотив виступу постійного представника Туреччини при ООН Ферідуна Сінірліоглу.

Він виголосив войовничі заяви на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке присвятили загостренню ситуації в Ідлібі.

За словами постпреда Анкари, на радіолокаційних зйомках видно, як під час повітряних атак по турецьких військовим над цим районом кружляли літаки режиму Башара Асада та Росії, повідомляє Anadolu.

Сінірліоглу повідомив, що удари по військам Туреччини нанесли навіть після попередження Анкари. Під приціл потрапила й військова машина швидкої допомоги.

Турецька сторона підтвердила наміри залишатися в спостережних пунктах в Ідлібі і продовжувати їх укріплення.

Туреччина не хоче війни. Але вона буде готова застосувати силу, якщо з’явиться загроза її безпеці. Безсумнівно, Анкара готова буде розглядати застосування будь-яких заходів у відповідь на провокації і агресію, — повідомив дипломат.

Тим часом понад 13 тис. мігрантів зібралися на греко-турецькому кордоні у ніч проти неділі, 1 березня. Про це повідомляє DW. Мігранти приїжджали на кордон на машинах, таксі, в автобусах зі Стамбула. Більшість із них чоловіки, утім, є і багато сімей, які подорожують з маленькими дітьми.

Сьогодні вночі їм роздавали їжу та речі першої необхідності. Температура повітря опустилася майже до нуля градусів, а вітер був досить сильним.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу сьогодні вночі написав у Twitter, що 47 тис. 113 мігрантів вже нібито перетнули кордон через провінцію Едірне.

Раніше президент Туреччини Ердоган заявив, що країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців. Греція посилила прикордонні пункти пропуску з Туреччиною. На п’яти островах в Греції місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів.