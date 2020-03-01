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Ракурс
Новости Киева: в столице на Соломенке загорелась маршрутка с пассажирами, скриншот видео

В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами (ВИДЕО)

1 мар 2020, 11:38
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В Киеве произошло ЧП с маршрутным такси. На Соломенской площади утром 1 марта во время движения начал гореть маршрутный автобус.

Ликвидировали пожар спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших устанавливается. Согласно предварительной информации, загорелась маршрутка № 123. Как видно из видео, огонь практически полностью уничтожил транспортное средство.

Кроме того, сегодня утром в столице водитель такси на Renault, двигаясь по Подольскому спуску (в направлении центра города), заснул за рулем и въехал в столб. В результате ДТП автомобиль начал гореть и почти полностью уничтожен.

Девушка-пассажир получила травмы головы, первую помощь ей ​​оказали правоохранители, после этого передали врачам. Таксист получил травмы рук и ног.

По информации «Киев оперативный» на этого водителя два дня назад составлялись административные материалы за нетрезвое вождение, а у потерпевшей пассажирки сегодня день рождения.

«Ракурс» рассказывал, что в августе прошлого года в Киеве возле метро «Лесная» сгорела маршрутка, очевидцы тогда сообщали о возможной войне перевозчиков.

Источник: Ракурс


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