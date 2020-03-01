Коронавирус и спорт: чемпионат Италии по футболу могут не доиграть, а императорский кубок по сумо пройдет без зрителей, фото — BBC

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Гендиректор миланского клуба «Интер» заявил, что чемпионат Италии могут не доиграть из-за коронавируса. Ранее организаторы перенесли на 13 мая пять матчей 26-го тура, который должен был состояться в эти выходные.

Менеджер «Интера» Джузеппе Маротта рассказал La Gazzetta dello Sport, что сначала намеревались проводить матчи при пустых трибунах.

Если и другие матчи будут перенесены, мы действительно рискуем не завершить текущий сезон, — заявил Маротта.

Он считает, что пока руководство Серии, А плохо справляется с ситуацией и медленно принимает решения.

Количество инфицированных коронавирусом в Италии с начала локального возгорания превысило тысячу человек, 29 из которых умерли.

Между тем стало известно, что турнир на кубок императора Японии по сумо из-за коронавируса впервые в истории пройдет без зрителей. Соревнования стартуют в Осаке 8 марта. Федерация сумо Японии также рассматривала вариант отмены турнира.

Есть опасения и относительно чемпионата мира-2022. Пока организаторы заявили, что коронавирус не повлияет на соревнования, хотя в субботу в Катаре также зарегистрировали первый случай заражения.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Организаторы сказали, что есть еще 32 месяца до начала турнира. Ранее руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу отменило все матчи до середины марта. В Италии заболел CОVID-19 футболист из Серии С.

Сегодня Швеция, Норвегия и Хорватия сообщили о новых случаях заболевания коронавирусом.

В Швеции положительный результат показали тесты 12 человек в 4 разных регионах страны. В Германии число подтвержденных случаев возросло до 66. В Норвегии количество больных возросло до 15, причем все инфицированные — работники больницы Университетской больницы Осло. В Хорватии общее количество заразившихся увеличилось до 6.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)