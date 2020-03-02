Гончарук про свою можливу відставку: Жодних заяв не писав / Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n134514-jodnyh-zayav-ne-pysav-goncharuk-pro-svou-mojlyvu-vidstavku.html

Ракурс

Олексій Гончарук прокоментував питання щодо своєї можливої відставки з посади прем'єр-міністра України. За словами глави Кабміну, жодних заяв він, станом на 2 березня, не писав.

Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав… Очевидно у нас будуть з цього приводу консультації і з президентом Володимиром Зеленським і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу, — заявив Гончарук під час брифінгу для ЗМІ, котрий відбувся одночасно із засіданням погоджувальної ради українського парламенту.

Також він закликав журналістів «більше говорити про роботу», а не чутки щодо його можливої відставки 4 березня.

Відомо, що на минулих вихідних Гончарук у неофіційній обстановці зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Зустріч проходила в одному зі столичних ресторанів. Свідком розмови став журналіст Крістофер Міллер, який зауважив, що під час розмови згадувалося ім’я олігарха Ігоря Коломойського.

Як раніше писав «Ракурс», у середу, 4 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. До порядку денного засідання включено питання про Кабінет міністрів. За інформацією деяких ЗМІ, під час цього засідання вирішиться подальша доля Гончарука на посаді прем'єра.