Катастрофа самолета МАУ в Иране. Фото: kiev.informator.ua

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Украина восстанавливает коммуникации с Ираном по катастрофе под Тегераном самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины».

Эпидемия коронавируса стала причиной того, что сейчас консультации отложены. Их возобновят после того, как ситуация улучшится. Об этом 2 марта заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время общения с журналистами в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, Рябошапка коснулся и расследования катастрофы рейса МН 17 на Донбассе. По словам генпрокурора, украинские следователи продолжат работать в Совместной следственной группе по расследованию, а соглашение о продолжении работы подпишут до конца текущей недели.

В конце этой недели планируется подписание продления соглашения о следственную группу, и мы также продолжим эту сделку. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональные, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе, — подчеркнул он.

Руководитель Офиса генпрокурора заявил, что не сомневается в том, что суд в Гааге по МН17 будет объективным, а всех виновных привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что Иран не может самостоятельно расшифровать «черные ящики» со сбитого Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины». При этом Тегеран не будет передавать самописцы любой стране.