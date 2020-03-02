«Укрзализныця» начала ежемесячно повышать цены, билеты до конца года подорожают на 22%, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n134516-ukrzaliznycya-nachala-ejemesyachno-povyshat-ceny-bilety-do-konca-goda-podorojaut-na-22.html

Ракурс

Государственная компания «Укрзализныця» с 1 марта снова повысила цены на пассажирские перевозки.

Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно. Ежемесячно билеты будут дорожать на 2% с марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов.

Увеличение цены не коснется только 1-го класса поездов «Интерсити+". В целом цены вырастут до конца года на 22%, сообщили в «Укрзализныце».

Государственный монополист направит дополнительные средства в 2020 году на обновление парка пассажирских вагонов. В частности, «Укрзализныця» намерена приобрести 26 новых вагонов и обновить еще 40. В корпорации уверяют, что пассажирские перевозки остаются убыточными и финансируются за счет доходов от грузовых перевозок.

Убытки в 2020 году от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн, — прогнозируют в «Укрзализныце».

26 новых вагонов закупят за 600 млн грн, а 500 млн грн потратят на модернизацию 40 вагонов. Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. В 2015—2019 годах «Укрзализныця» приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 200 модернизировала.

«Ракурс» сообщал, что в феврале поездка на поезде Киев — Бердянск для 60-летней Натальи Манько закончилась трагически. На женщину обвалилась верхняя полка вместе с мужчиной, который на ней лежал. В результате инцидента у Манько был сломан позвоночник.