«Укрзалізниця» почала щомісячно підвищувати ціни, квитки до кінця року подорожчають на 22%, фото — "РБК-Україна"

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Ракурс

Державна компанія «Укрзалізниця» з 1 березня знову підвищила ціни на пасажирські перевезення.

Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно. Щомісяця квитки дорожчатимуть на 2% із березня до 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів.

Збільшення ціни не торкнеться тільки 1-го класу поїздів «Інтерсіті+". Загалом ціни зростуть до кінця року на 22%, повідомили в «Укрзалізниці».

Державний монополіст спрямує додаткові кошти у 2020 році на оновлення парку пасажирських вагонів. Зокрема, «Укрзалізниця» має намір придбати 26 нових вагонів та оновити ще 40. В корпорації запевняють, що пасажирські перевезення залишаються збитковими і фінансуються за рахунок доходів від вантажних перевезень.

Збитки у 2020 році від пасажирських перевезень можуть скласти 14,3 млрд грн, — прогнозують в «Укрзалізниці».

26 нових вагонів закуплять за 600 млн грн, а 500 млн грн витратять на модернізацію 40 вагонів. Востаннє пасажирські тарифи переглядалися восени 2018 року.

У 2015−2019 роках «Укрзалізниця» придбала 70 нових пасажирських вагонів та ще 200 модернізувала.

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