Катастрофа літака МАУ в Ірані. Фото: kiev.informator.ua

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Україна відновлює комунікації з Іраном щодо збиття під Тегераном літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України».

Епідемія коронавірусу стала причиною того, що наразі консультації відкладені. Їх відновлять після того, як ситуація покращиться. Про це 2 березня заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Крім того, Рябошапка торкнувся й розслідування катастрофи рейсу МН 17 на Донбасі. За словами генпрокурора, українські слідчі продовжать працювати у Спільній слідчій групі з розслідування, а угода про продовження роботи буде підписана до кінця поточного тижня.

Наприкінці цього тижня планується підписання продовження угоди про слідчу групу, і ми також продовжимо цю угоду. Наші прокурори повною мірою представлені в цій слідчій групі, вони професійні, можуть співпрацювати і кваліфіковано працювати в цій слідчій групі, — наголосив він.

Керівник Офісу генпрокурора заявив, що не сумнівається у тому, що суд у Гаазі по МН17 буде об'єктивним, а всіх винних притягнуть до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Іран не може самостійно розшифрувати «чорні скриньки» зі збитого Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України». При цьому Тегеран не передаватиме самописці будь-якій країні.