Обсервація в Нових Санжарах завершиться 5 березня. Фото: liga.net

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Обсервація в медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» завершиться в четвер, 5 березня.

Громадяни України та іноземці, які перебувають на карантині в Полтавській області, станом на 2 березня здорові. Про це сьогодні заявив заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу. Трансляцію заходу проводили українські медіа.

Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявляла, що фінальні результати тестів будуть відомі 4 березня. Якщо коронавірус не виявлять, евакуйовані українці зможуть покинути медичний центр «Нові Санжари» вже 5 березня.

У МОЗ наголосили, що в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19. Крім того, станом на 28 лютого інформація про наявність українців серед інфікованих коронавірусом на території КНР до посольства України не надходила. Дипломатичне відомство продовжує перебувати на постійному зв’язку з громадянами України, які відмовились від евакуації.

Нагадаємо, 20 лютого до України прибули евакуйовані з Китаю люди. Після того, як стало відомо, що до Нових Санжар привезуть на 14-денну обсервацію евакуйованих з Уханя українців та іноземців, у селищі сталися протести і сутички. Внаслідок зіткнень постраждали дев’ятеро правоохоронців та один цивільний. Події кваліфіковані поліцією за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Було затримано 24 осіб, наступного дня 23 активістів відпустили. Більшість із затриманих виявилися немісцевими жителями.

У РНБО заявляли, що 27 лютого молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих 22 лютого, не виявили коронавірус.