Коронавирус в Южной Корее: лидеры секты пойдут под суд из-за заражения тысяч прихожан. Фото: УНН

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Коронавирус SARS-CoV-2 массово распространился в Южной Корее, в том числе из-за представителей секты «Храм скинии свидетельства Шинь-Чонджу». Власти Сеула 1 марта подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров этой секты. Их обвиняют в убийстве, причинении вреда, а также нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Более половины инфицированных коронавирусом в Южной Корее — это именно члены указанной религиозной организации, пишет BBC.

Согласно официальным данным, вспышка нового коронавируса в Южной Корее начался в городе Тэгу. Последователи апокалиптической секты могли заразить друг друга при осуществлении религиозного обряда, после чего коронавирус начал массово распространяться по стране.

Врачи обследовали всех 230 тыс. членов секты, из них примерно 9 тыс. человек пожаловались на наличие симптомов заболевания.

Основатель секты, 88-летний Ли Ман Хи, также сдал анализы на коронавирусную инфекцию, но результаты пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2019 году в городе Ухань в Китае началась эпидемия нового коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию. Южная Корея стала второй страной после КНР по количеству инфицированных коронавирусом: известно о более 3,7 тыс. подтвержденных случаев заболевания и 21 смерти.

«Храм скинии свидетельства Шинья-Чонджу» — это религиозное течение, которое было основано в 1984 году проповедником Ли Ман Хи в Южной Корее. 88-летний Ли считает себя «обещанным пастором» из Библии, который придет вместо Иисуса. Последователи этого учения убеждены, что второе пришествие уже произошло — в образе их лидера Ли.

По последним данным, в мире зарегистрированы более 89 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, а 3 тыс. 48 человек — погибли. Выздоровели от коронавируса более 45 тыс. человек.

В Украине на сегодняшний день ни одного случая коронавируса официально не зафиксировано.