Пришла весна, люди ждут посадок - Корниенко о вызове в Раду Рябошапки и Сытника

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Ракурс

Александр Корниенко, глава партии «Слуга народа», заявил о необходимости этой весной начать «посадки», обещанные накануне прошлогодних выборов президентом Владимиром Зеленский и нардепами. Также Корниенко хочет заслушать в Верховной Раде 4 марта отчеты главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Пришла весна, многие ждут посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто не успели бы этого сделать. Этой весной точно надо будет делать… Очень важно в среду провести очень серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют правоохранительные органы. В первую очередь с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, в плане того, как происходит реформа прокуратуры и чем большая системная реформа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать подозрения, — сказал Корниенко.

Он добавил, что также должен быть проведен непростой разговор с НАБУ, «которое долго рассказывало, что ему мешает отсутствие политической воли».

Президенты меняются, политическая воля меняется — работы вновь нет. Потом мешало отсутствие Антикоррупционного суда — заработал, а работы нет. К остальным руководителям, и МВД, и СБУ, и ГБР — вопросы о текущей деятельности, резонансных делах, которые сейчас на слуху, — добавил Корниенко.

Вместе с тем, ряд общественных организаций, среди которых Transparency International Ukraine, «Центр противодействия коррупции», движение «ЧЕСТНО», «Автомайдан» и другие настаивают, что Рябошапка — первый генпрокурор, который начал масштабную «чистку» в системе прокуратуры.

Попытка его увольнения свидетельствует о желании немедленно прекратить любые изменения в системе. В частности остановить переаттестацию прокуроров всех уровней… Наряду с этим, нетронутым остается глава Министерства внутренних дел и органы Национальной полиции… Это банальная попытка узурпировать власть над органами правопорядка и прокуратурой, — отмечают общественные активисты.

По их мнению, попытка власти избавиться от Рябошапки и Сытника идут параллельно с усилением позиций нереформированных МВД и СБУ и дивиденды с этого получат Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский.

Как ранее писал «Ракурс», в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня заседания включены вопросы о Кабинете министров. По информации некоторых СМИ, в ходе этого заседания решится дальнейшая судьба Гончарука на посту премьера, а также судьба Сытника и Рябошапки.