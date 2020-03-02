Гончарук у березні пообіцяв низькі платіжки у лютому. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n134527-platijka-za-gaz-ta-yogo-transportuvannya-bude-obiednana-goncharuk.html

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Платіжка за тепло за лютий 2020 року буде найнижчою за весь опалювальний сезон.

Менше за тепло заплатять українці, які користуються індивідуальним опаленням. Таким користувачам у лютому рахунки за теплопостачання знизяться до 40%, у порівнянні з тим самим періодом у 2019 році. Про це 2 березня повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у власному каналі в Telegram.

Уряд виконав доручення президента і забезпечив зменшення платіжки за опалення. Ми розробили механізм, що дозволяє кожному теплопостачальнику зменшити «платіжку», а це — прозоре ринкове ціноутворення, — наголосив глава Кабміну.

За словами Гончарука, уряд продовжить політику енергоефективності, обіцяє працювати над тим, щоб у українців невпинно зменшувалися витрати на комунальні послуги.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявляв, що ціни на газ в Україні подешевшає влітку 2020 року будуть знижені до рекордно низьких тарифів.