В Индии голуби проникли в самолет и задержали его на полчаса. Фото: Москвич Mag

https://racurs.ua/n134529-v-indii-golubi-pronikli-v-samolet-i-zaderjali-ego-na-polchasa-video.html

Ракурс

Голуби, проникшие в салон самолета в Индии, устроили там настоящий переполох.

Видео, на котором экипаж и пассажиры пытаются поймать незваных гостей, выложил в Twitter журналист Нирнай Капур.

На кадрах видеоролика видно, как два голубя летают по салону пассажирского лайнера, а бортпроводники и пассажиры пытаются их поймать голыми руками. Пассажиры были удивлены такой ситуацией, некоторые из них фотографировали птиц на смартфоны.

В авиакомпании GoAir в Twitter сообщили, что члены экипажа сразу избавились от голубей на борту и самолет вылетел в Джайпур по расписанию.

На самом деле самолет, на который прорвались птицы, прибыл к месту назначения с получасовым опозданием. В комментариях под постом индийского журналиста представители GoAir выразили свои извинения: «Мы понимаем, что вы получили не те впечатления от путешествия, на которое рассчитывали, и мы сожалеем».

Ранее мы сообщали, что в Австралии авиакомпания сняла с рейса кота из-за перегрузки самолета.