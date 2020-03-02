Взятка. Фото: Амур.инфо

https://racurs.ua/n134530-v-rossii-chinovnik-vzyatochnik-vo-vremya-obyska-sel-list-bumagi-s-komprometiruuschimi-zapisyami.html

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В России Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала замруководителя управления Россельхознадзора в Иркутске Владимира Журавлева при получении взятки.

Чиновник во время обыска съел вещдок: мужчина схватил лежащий на столе лист бумаги и быстро его проглотил. Совершая данную процедуру, он подавился и силовик постучал ему по спине рукой. Видеоролик с инцидентом опубликовал Следственный комитет России в YouTube.

На листе бумаги, который проглотил взяточник, были написаны цифры. В ФСБ подозревают, что лист содержал информацию о полученных взятки.

По итогам обыска была обнаружена сумма взятки, покрытая специальным раствором, который также был обнаружен на руках чиновника. Силовики подозревают, что Журавлев получил ее от бизнесмена за выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Кроме того, во время обыска служебная собака нашла пакет с порошком, похожим на кокаин.