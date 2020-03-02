АМКУ открыл дело против Нафтогаза. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n134539-antimonopolnyy-komitet-otkryl-delo-protiv-naftogaza-iz-za-zavyshennyh-cen-na-gaz.html

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Антимонопольный комитет Украины открыл дело против Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Эту компанию в АМКУ подозревают в нарушении закона Украины «О защите экономической конкуренции». В ведомстве заявляют, что «Нафтогаз», начиная с 1 ноября 2018 года, злоупотреблял монопольным положением на рынках природного газа. Цены на природный газ устанавливались на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Согласно положению Кабмина о возложении специальных обязанностей именно «Нафтогаз» продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, которые базируются на цене для промышленности, предложенной этой же компанией, — отметили в комитете.

В АМКУ утверждают, что «Нафтогаз» устанавливал для промышленных потребителей завышенные цены. Тариф на «голубое топливо» был выше сложившихся по результатам электронных биржевых торгов на ТБ «Украинская энергетическая биржа» и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины.

В Антимонопольном комитете отмечают, что это может свидетельствовать о том, что, начиная с 1 ноября 2018 года «Нафтогаз» устанавливал цены на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа.

Напомним, в декабре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК олигарха Дмитрия Фирташа за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа. Общая сумма штрафов составила 278 млн грн.