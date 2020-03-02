АМКУ відкрив справу проти Нафтогазу. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n134539-antymonopolnyy-komitet-vidkryv-spravu-proty-naftogazu-cherez-zavyscheni-ciny-na-gaz.html

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Антимонопольний комітет України відкрив справу проти Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Цю компанію в АМКУ підозрюють у порушенні закону України «Про захист економічної конкуренції». У відомстві заявляють, що «Нафтогаз», починаючи з 1 листопада 2018 року, зловживав монопольним становищем на ринках природного газу. Ціни на природний газ встановлювалися на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції. Про це 2 березня повідомила прес-служба Антимонопольного комітету.

Згідно положення Кабміну про покладання спеціальних обов’язків саме «Нафтогаз» продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто, населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією, — зазначили в комітеті.

В АМКУ стверджують, що «Нафтогаз» встановлював для промислових споживачів завищені ціни. Тариф на «блакитне паливо» був вищим за ті, що склалися за результатами електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України.

В Антимонопольному комітеті зазначають, що це може свідчити про те, що, починаючи з 1 листопада 2018 року «Нафтогаз» встановлював ціни на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів групи РГК олігарха Дмитра Фірташа за неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів використаного природного газу. Загальна сума штрафів склала 278 млн грн.