Мінкультури презентує телеканал для окупованих територій, фото — "День"

https://racurs.ua/ua/n134538-minkultury-prezentuie-telekanal-dlya-okupovanyh-terytoriy-translyaciya.html

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Міністерство культури, молоді та спорту України 2 березня розповідає про концепцію нового телеканалу для тимчасово окупованих територій — Криму та Донбасу.

В.о. генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська, перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук, заступник профільного комітету Ради Микита Потураєв, заступники керівника Офісу президента Юрій Костюк і Кирило Тимошенко розповідають, який саме ЗМІ створять на базі каналу іномовлення UATV.

Раніше планувалося, що уряд запустить канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповідав, що це буде державний розважально-інформаційний канал. Він прогнозував, що вже за три місяці телесигнал з’явиться для 80% жителів окупованих територій.