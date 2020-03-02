Вперше за 140 років до Києва так і не прийшла метеорологічна зима. Фото: pexels

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Погода в Україні в минулі зимові місяці була аномально теплою. До Києва так і не прийшла метеорологічна зима. Таке явище спостерігається вперше за 140 років.

Так, в лютому середньомісячна температура в столиці склала +2,5°, що майже на сім градусів вище кліматичної норми. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура за грудень-лютий — +2°.

У цю зиму найнижча температура була зафіксована 8 лютого — тоді стовпчики термометрів опустилися до 8,4° нижче нуля. Для порівняння, в минулому році вже в листопаді було холодніше — тоді температура склала -9,7°.

Окрім того, цієї зими температура не опустилася нижче -10°. Таке також сталося вперше за 140 років. Синоптики зазначають, що такі показники — наслідок глобального потепління, темпи якого прискорюються.

Метеорологічна весна в Києві почалася вже 10 лютого, а найтеплішим днем ​​місяця стало 2 лютого — тоді стовпчики термометрів піднялися до +10,7°.

Нагадаємо, температурний рекорд також був встановлений 18 лютого. Цього дня середньодобова температура в Києві склала +5,9°.