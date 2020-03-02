Впервые за 140 лет в Киев так и не пришла метеорологическая зима. Фото: pexels

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Погода в Украине в минувшие зимние месяцы была аномально теплой. В Киев так и не пришла метеорологическая зима. Такое явление наблюдается впервые за 140 лет.

Так, в феврале среднемесячная температура в столице составила +2,5°, что почти на семь градусов выше климатической нормы. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура за декабрь-февраль — +2°.

В эту зиму самая низкая температура была зафиксирована 8 февраля — тогда столбики термометров опустились до 8,4° ниже нуля. Для сравнения, в прошлом году уже в ноябре было холоднее — тогда температура составила -9,7°.

Кроме того, этой зимой температура не опустилась ниже -10°. Такое также случилось впервые за 140 лет. Синоптики отмечают, что такие показатели — последствие глобального потепления, темпы которого ускоряются.

Метеорологическая весна в Киеве началась уже 10 февраля, а самым теплым днем месяца стало 2 февраля — тогда столбики термометров поднялись до +10,7°.

Напомним, температурный рекорд также был установлен 18 февраля. В этот день среднесуточная температура в Киеве составила +5,9°.