Новости Одессы: турецкий «Боинг», совершивший аварийную посадку, режут на металл, фото — Фейсбук Р. Синицина

https://racurs.ua/n134536-tureckiy-boing-vynujdenno-sevshiy-v-odesse-rejut-na-metall-foto.html

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Boeing 737−800 авиакомпании Turkish Airlines, который в конце ноября 2019 года вынужденно сел в Одессе, начали резать на металлолом.

Так решила комиссия, которая прибыла из Турции. В Turkish Airlines изначально планировали перегнать аварийный самолет в Стамбул или на одно из авиапредприятий в Украине. Однако передняя часть фюзеляжа самолета оказалась настолько деформированной, что комиссия приняла решение резать «Боинг» на металл, сообщает «Думская».

Эти работы уже начались, с самолета успели снять один из двигателей. Оба двигателя отправят в ремонт, а самолет утилизируют с помощью специальной техники. С борта сейчас снимают оборудование, агрегаты, элементы кабины пилотов и салона.

«Боинг» с 23 ноября находится под охраной на стоянке, авиакомпания заклеила все надписи на его фюзеляже. Циклон «Юлия» на прошлой неделе фактически сдул носовую часть самолете из специальной подставки. «Боинг» опирался на него, поскольку во время аварийной посадки у него отломилась передняя стойка шасси. Впоследствии нос самолета подняли краном и поставили на новую стойку.

Самолет Turkish Airlines вечером 21 ноября 2019 года садился в Одессе в условиях сильного бокового ветра. Пилоты допустили ошибку, которая едва не привела к трагедии. Boeing выкатился за пределы полосы и проехал несколько сотен метров по земле, а затем частично вернулся на бетонную полосу. Тогда никто из 132 пассажиров не пострадал.