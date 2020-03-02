Михаил Радуцкий председательствует на комитете по вопросам здоровья нации. Фото: Слово и Дело

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Заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования началось 2 марта.

Сегодня народные избранники планируют поднять вопрос подготовки Украины к возможной вспышки коронавируса SARS-CoV-2. В повестке дня — рассмотрение вопросов о готовности системы здравоохранения Украины и лечебных учреждений к оказанию медицинской помощи в случае инфицирования людей коронавирусом. Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Кроме того, парламентарии поднимут вопрос относительно проекта закона № 2735 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования цен на лекарственные средства» и обсудят возможность проведения выездного заседания комитета в Кировоградской области.

В Министерстве здравоохранения заявляли, что по состоянию на сегодня в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая SARS-CoV-2. В МИД Украины отмечали, что по состоянию на 28 февраля информация о наличии украинцев среди инфицированных коронавирусом на территории КНР в посольство Украины не поступала.

Напомним, представители партии «Голос» требовали от Михаила Радуцкого срочно созвать заседание комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации. Парламентариев интересовало, все ли украинские больницы обеспечены необходимой спецодеждой и знают ли украинские медики, как диагностировать коронавирус и как лечить возможные осложнения.

В то же время Радуцкий уверял, что инфекционные больницы Украины готовы к приему больных, у которых обнаружат китайский коронавирус SARS-CoV-2.