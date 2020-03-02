Масленица в России: массовое отравление и жуткие развлечения. Фото: Хроники апокалипсиса — LiveJournal

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Масленица в России ознаменовалась массовым отравлением и странными развлечениями.

В Краснодаре празднование закончилось госпитализацией 24 человек, в том числе 17 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Всего за медпомощью в местные больницы обратились 29 пострадавших, которые 1 марта присоединились к уличным народных гуляньям с угощениями блинами в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всем пациентам диагностировали острую кишечную инфекцию, вероятно, из-за отравления блинами. Известно также, что один ребенок был помещен в отделение реанимации детской инфекционной больницы.

По факту массового отравления в Краснодаре на празднике Масленицы начато эпидемиологическое расследование, а также открыто уголовное производство.

В Москве Масленица также не обошлась без инцидентов. В одном из московских парков к празднованию решили привлечь цирковых артистов на ходулях, чтобы те развлекали гостей и подсказывали им дорогу, сообщает TJ. Но организаторы не учли погодных условий: из-за сильного ветра акробаты, которые раскачивались на палках на фоне снегопада и пасмурного неба, напоминали кадры из фильма ужасов.

Пользователи соцсетей, комментируя мероприятие, ассоциировали такой «креатив» с дементорами из «Гарри Поттера», сценами из «Безумного Макса» и пост-апокалиптической игрой Death Stranding Кодзима.

Масленица — это древний народный праздник, который отмечают в конце зимы. Главным символом праздника являются блины. Масленица продолжается семь дней, а отмечается за неделю до Великого поста, который начинается за семь недель до Пасхи. Масленичная неделя в этом году проходила с 24 февраля по 1 марта. Завершились семидневные празднования Прощеным воскресеньем, которое пришлось на 1 марта. После завершения Масленицы, 2 марта, у православных христиан начался Великий пост.