Карта распространения: коронавирус обнаружили еще в двух странах, многие инфицированные ездили в Италию

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Коронавирус распространился на Португалию и Андорру — власти этих стран в понедельник официально подтвердили первые случаи инфицирования Covid-19. Известно, что в Андорре китайский коронавирус диагностировали у 20-летнего мужчины, который недавно вернулся из Милана. У пациента проявляются легкие симптомы болезни, его госпитализировали в субботу.

Коронавирус в Португалии обнаружили также у мужчины, который побывал в Италии. Второй случай связан с визитом в Испанию.

В Исландии также зафиксировали новый случай инфицирования Covid-19, который связан с путешествием в Италию. В то же время в самой Италии коронавирус подхватили сотрудники компании Amazon.

Евросоюз повысил оценку риска заболевания коронавирусом в ЕС до высокого. Об этом сегодня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сейчас зафиксировано 2100 случаев инфицирования коронавирусом в 18 странах-членах ЕС, пишет ВВС.

Кроме этого, коронавирус подтвержден у госпитализированного 27 февраля россиянина, который также ездил в Италию. Болезнь в его случае протекает в легкой форме, состояние здоровья — удовлетворительное.

Власти Индонезии официально 2 марта подтвердили положительные тесты на наличие коронавируса у 64-женщины и ее 31-летней дочери. Сейчас отслеживается их передвижение и контакты с другими людьми.

Несколько часов назад Австралия сообщила о первом случае инфицирования коронавирусом на территории страны — Covid-19 заразилась сестра 43-летнего мужчины, недавно вернувшегося из Ирана. Сейчас в Австралии диагностировали 33 случая коронавируса и одну смерть — умер пожилой мужчина, который был пассажиром круизного лайнера Diamond Princess.

В Великобритании у трех учителей обнаружили коронавирус, школы закрыли на карантин и дезинфекцию. В частности, сегодня закрыли одну лондонскую школу, поскольку тестирование учителя, который недавно прибыл из Италии, дало положительный результат на Covid-19.

В Индии еще у двух человек обнаружили коронавирус — инфекцию впервые зафиксировали на территории Дели (пациент также побывал в Италии). В Эквадоре подтвердили пять новых случаев заражения Covid-19. В одном из случаев женщина путешествовала в Эквадор из Милана.

В Иране зафиксировали 523 новых случая инфицирования смертельным вирусом, число погибших возросло еще на 11 — до 66, в целом по стране заболело 1501 человек.