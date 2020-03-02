Домашнее насилие: Зеленская поддерживает проект национальной телефонной линии, фото — Офис президента

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Первая леди Украины, супруга президента Елена Зеленская поддерживает проект противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию.

Зеленская вместе с чиновниками сегодня обсудила первые результаты работы соответствующей горячей линии. Работу линии 1547 по противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию поддерживает проект «Разорви круг» Фонда народонаселения ООН в Украине.

Он заработал 11 февраля и за неполный месяц на номер 1547 позвонили более 1 тыс. 700 граждан, сообщает Офис президента Украины. Средняя продолжительность разговора составила 7 мин 22 с.

Треть обращений (35%) касалась психологического насилия, 34% — физического, 28% — экономического и менее 1% — сексуального насилия. Специалисты оказали психологическую помощь и информационную консультацию, кроме того, было осуществлено и экстренное реагирование.

Горячую линию по противодействию насилию обслуживают 16 специалистов — психологов, социальных работников, юристов, она работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.

Зеленская с чиновниками договорилась о проведении среди граждан информационной кампании о работе национальной горячей линии. В ближайшее время планируется расширить штат специалистов, работающих на линии 1547.

В ноябре 2019 года домашнее насилие в одной из киевских семей обернулось реальным тюремным сроком для агрессора. Мужчину, который умышленно оскорблял свою жену в присутствии детей нецензурными выражениями, а также запугивал, унижал ее и угрожал физической расправой, приговорили к трем месяцам заключения.