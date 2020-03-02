Домашнє насильство: Зеленська підтримує проект національної телефонної лінії, фото — Офіс президента

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Перша леді України, дружина президента Олена Зеленська підтримує проект протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.

Зеленська разом із урядовцями сьогодні обговорила перші результати відповідної роботи гарячої лінії. Роботу лінії 1547 з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству підтримує проект «Розірви коло» Фонду народонаселення ООН в Україні.

Він запрацював 11 лютого і за неповний місяць на номер 1547 надійшло понад 1 тис. 700 дзвінків, повідомляє Офіс президента України. Середня тривалість розмови склала 7 хв 22 с.

Третина звернень (35%) стосувалася психологічного насильства, 34% — фізичного, 28% — економічного і менше 1% — сексуального насильства. Фахівці надали психологічну допомогу та інформаційну консультацію, крім того, було здійснене й екстрене реагування.

Гарячу лінію з протидії насильству обслуговують 16 спеціалістів — психологів, соціальних працівників, юристів, вона працює в цілодобовому режимі на всій території України.

Зеленська із урядовцями домовилася про проведення серед громадян інформаційної кампанії про роботу національної гарячої лінії. Найближчим часом планується розширити штат спеціалістів, які працюють на лінії 1547.

У листопаді 2019 року домашнє насильство в одній із київських родин обернулося реальним тюремним терміном для агресора. Чоловіка, який умисно ображав свою дружину в присутності дітей нецензурними висловлюваннями, а також залякував, принижував її та погрожував фізичною розправою, засудили до трьох місяців ув’язнення.