В Україні 67% жінок зазнали насильства. Фото: 1obl.ru

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В Україні 67% жінок віком від 15 років зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства.

Кожна третя із 10 або 28% опитаних жінок зазнали фізичного і сексуального насильства з боку партнера. Жінки, чиї партнери воювали під час конфлікту, частіше ставали жертвами насилля з їх боку. Про це йшлося під час конференції ОБСЄ «Гендерно-зумовлене насильство: від фактів до дії». На заході озвучили статистичні дані дослідження про благополуччя та безпеку жінок в Україні, проведеного ОБСЄ у 2018 році. Про це повідомила прес-служба організації.

Дослідники опитали понад 2 тис. жінок. Респонденти повідомляли, що часто ставали жертвами насилля з боку партнерів під час конфліктних ситуацій. Понад третина (35%) опитаних віком від 18 до 74 років зізналася, що їхні друзі погодилися б з тим, що «хороша дружина слухається свого чоловіка, навіть якщо не згодна з ним». Ще 19% жінок вважають, що їхні друзі погодилися б з тим, що «дружина повинна займатися сексом зі своїм чоловіком, навіть якщо їй не хочеться цього».

А 26% опитаних погодилися, що домашнє насильство — це особиста справа. Більшість жінок (64%) вважають, що загалом насильство над жінками дуже поширене. У дослідженні зазначається, що лише 17% жінок звернулися за допомогою до поліції чи соціальних служб.

Нагадаємо, Офіс президента спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку провели опитування 5 тис. дітей віком до 18 років та 5,5 тис. батьків. З’ясувалося, що жертвою сексуального насильства стає кожна п’ята дитина.