В Украине 67% женщин подверглись насилию. Фото: 1obl.ru

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Ракурс

В Украине 67% женщин в возрасте от 15 лет подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию.

Каждая третья из 10 или 28% опрошенных женщин подверглись физическому и сексуальному насилию со стороны партнера. Женщины, чьи партнеры воевали во время конфликта, чаще становились жертвами насилия с их стороны. Об этом шла речь во время конференции ОБСЕ «Гендерно-обусловленное насилие: от фактов к действию». На мероприятии озвучили статистические данные исследования о благополучии и безопасности женщин в Украине, проведенного ОБСЕ в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Исследователи опросили более 2 тыс. женщин. Респонденты сообщали, что часто становились жертвами насилия со стороны партнеров во время конфликтных ситуаций. Более трети (35%) опрошенных в возрасте от 18 до 74 лет призналась, что их друзья согласились бы с тем, что «хорошая жена слушается своего мужа, даже если не согласна с ним». Еще 19% женщин считают, что их друзья согласились бы с тем, что «жена должна заниматься сексом со своим мужем, даже если ей не хочется этого».

А 26% опрошенных согласились, что домашнее насилие — это личное дело. Большинство женщин (64%) считают, что в целом насилие над женщинами очень распространено. В исследовании отмечается, что только 17% женщин обратились за помощью в полицию или социальные службы.

Напомним, Офис президента совместно с Международным союзом электросвязи провели опрос 5 тыс. детей в возрасте до 18 лет и 5,5 тыс. родителей. Выяснилось, что жертвой сексуального насилия становится каждый пятый ребенок.