Карта поширення: коронавірус виявлено ще у двох країнах, більшість інфікованих їздили до Італії

https://racurs.ua/ua/n134535-koronavirus-poshyryvsya-na-portugaliu-ta-andorru-novi-vypadky-zafiksovano-u-10-krayinah-karta.html

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Коронавірус поширився на Португалію та Андорру — влада цих країн у понеділок офіційно підтвердила перші випадки інфікування Covid-19. Відомо, що в Андоррі китайський коронавірус діагностували у 20-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Мілану. У пацієнта проявляються легкі симптоми хвороби, його госпіталізували у суботу.

Коронавірус у Португалії виявили також у чоловіка, який побував в Італії. Другий випадок пов’язаний з візитом до Іспанії.

У Ісландії також зафіксували новий випадок інфікування Covid-19, який пов’язаний із мандрівкою до Італії. Водночас у самій Італії коронавірус підхопили працівники компанії Amazon.

Євросоюз підвищив оцінку ризику захворювання коронавірусом у ЄС до високого. Про це сьогодні заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Зараз зафіксовано 2100 випадків інфікування коронавірусом у 18 державах-членах ЄС, пише ВВС.

Окрім цього, коронавірус підтверджено у госпіталізованого 27 лютого росіянина, який також їздив до Італії. Хвороба у його випадку протікає в легкій формі, стан здоров’я — задовільний.

Влада Індонезії офіційно 2 березня підтвердила позитивні тести на наявність коронавірусу у 64-жінки та її 31-річної доньки. Зараз відстежується їхнє пересування та контакти з іншими людьми.

Кілька годин тому Австралія повідомила про перший випадок інфікування коронавірусом на території країни — Covid-19 заразилася сестра 43-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Ірану. Зараз Австралія має 33 випадки коронавірусу і одну смерть — помер літній чоловік, який був пасажиром круїзного лайнера Diamond Princess.

У Великій Британії у трьох вчителів діагностували коронавірус, школи закрили на карантин та дезінфекцію. Зокрема, сьогодні зачинили одну лондонську школу, оскільки тестування вчителя, котрий нещодавно повернувся з Італії, дало позитивний результат на Covid-19.

В Індії ще у двох людей виявили коронавірус — інфекцію вперше зафіксували на території Делі (пацієнт також бував в Італії). В Еквадорі підтвердили п’ять нових випадків зараження Covid-19. В одному з випадків жінка подорожувала до Еквадору з Мілану.

В Ірані зафіксували 523 нових випадки інфікування смертельним вірусом, кількість загиблих зросла ще на 11 — до 66, загалом у країні захворіло 1501 особа.