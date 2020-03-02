Масляна в Росії: масове отруєння та моторошні розваги. Фото: Хроники апокалипсиса — LiveJournal

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Масляна у Росії ознаменувалася масовим отруєнням і дивними розвагами.

У Краснодарі святкування закінчилося госпіталізацією 24 осіб, в тому числі 17 дітей у віці від 5 до 13 років. Всього по меддопомогу до місцевих лікарень звернулися 29 потерпілих, які 1 березня долучилися до вуличних народних гулянь із частуваннями млинцями у центрі міста. Про це повідомляє прес-служба Росспоживнагляду.

Всім пацієнтам діагностували гостру кишкову інфекцію, ймовірно, через отруєння млинцями. Відомо також, що одну дитину було поміщено у відділення реанімації дитячої інфекційної лікарні.

За фактом масового отруєння в Краснодарі на святі Масляної розпочато епідеміологічне розслідування, а також відкрито кримінальне провадження.

У Москві Масляна також не минула без інцидентів. В одному з московських парків до святкування вирішили залучити циркових артистів на жердинах, аби ті розважати гостей і підказувати їм дорогу. Але організатори не врахували погодних умов: через сильний вітер акробати, які гойдалися на жердинах на тлі снігопаду та похмурого неба, нагадували кадри із фільму жахів.

Користувачі соцмереж, коментуючи захід, асоціювали такий «креатив» із дементорами з «Гаррі Поттера», сценами з «Божевільного Макса» та пост-апокаліптичною грою Death Stranding Хідео Кодзіма.

Масляна — це стародавнє народне свято, яке відзначають наприкінці зими. Головним символом свята є млинці. Масляна триває сім днів, а відзначається за тиждень до Великого посту, який починається за сім тижнів до Великодня. Масляний тиждень цьогоріч тривав із 24 лютого по 1 березня. Завершилися семиденні святкування Прощеною неділею, яка припала на 1 березня. Після завершення Масляної, 2 березня, у православних християн почався Великий піст.