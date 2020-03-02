Михайло Радуцький головує на комітеті з питань здоров’я нації. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n134533-epidemiya-koronavirusu-komitet-rady-z-pytan-zdorov-ya-naciyi-zibravsya-na-pozachergove-zasidannya.html

Ракурс

Засідання комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розпочалося 2 березня.

Сьогодні народні обранці планують підняти питання підготовки України до можливого спалаху коронавірусу SARS-CoV-2. У порядку денному розгляд питань про про готовність системи охорони здоров’я України та лікувальних закладів до надання медичної допомоги у разі інфікування людей коронавірусом. Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Крім того, парламентарі піднімуть питання щодо проекту закону № 2735 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання цін на лікарські засоби» та обговорять можливість проведення виїзного засідання комітету в Кіровоградській області.

У Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що станом на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку SARS-CoV-2. У МЗС України наголошували, що станом на 28 лютого інформація про наявність українців серед інфікованих коронавірусом на території КНР до посольства України не надходила.

Нагадаємо, представники партії «Голос» вимагали від Михайла Радуцького терміново скликати засідання комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації. Парламентарів цікавило, чи всі українські лікарні забезпечені необхідним спецодягом та чи знають українські медики, як діагностувати коронавірус та як лікувати можливі ускладнення.

Водночас Радуцький запевняв, що інфекційні лікарні України готові до прийому хворих, у яких виявлять китайський коронавірус SARS-CoV-2.