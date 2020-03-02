Новини Одеси: турецький «Боїнг», який здійснив аварійну посадку, ріжуть на метал, фото — Фейсбук Р.Сініцина

https://racurs.ua/ua/n134536-tureckyy-boying-yakyy-vymusheno-siv-v-odesi-rijut-na-metal-foto.html

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Boeing 737−800 авіакомпанії Turkish Airlines, який наприкінці листопада 2019 року вимушено сів в Одесі, почали різати на металобрухт.

Так вирішила комісія, яка прибула з Туреччини. В Turkish Airlines спочатку планували перегнати аварійного літака в Стамбул або на одне з авіапідприємств в Україні. Однак передня частина фюзеляжу літака виявилася настільки деформованою, що комісія ухвалила різати «Боїнг» на метал, повідомляє «Думська».

Ці роботи вже розпочалися і з літака встигли вже зняти один з двигунів. Обидва двигуни відправлять в ремонт, а літак утилізують за допомогою спеціальної техніки. З борту нині знімають обладнання, агрегати, елементи кабіни пілотів і салону.

«Боїнг» з 23 листопада перебуває під охороною на стоянці, авіакомпанія заклеїла усі написи на його фюзеляжі. Циклон «Юлія» на минулому тижні фактично здув носову частину літаку зі спеціальної підставки. «Боїнг» спирався на нього, оскільки під час аварійної посадки у нього відломилася передня стійка шасі. Згодом ніс літака підняли краном і поставили на нову стійку.

Літак Turkish Airlines увечері 21 листопада 2019 року сідав в Одесі в умовах сильного бічного вітру. Пілоти припустилися помилки, яка ледь не призвела до трагедії. Boeing викотився за межі смуги і проїхав кілька сотень метрів по землі, а потім частково повернувся на бетонну смугу. Тоді ніхто зі 132 пасажирів не постраждав.