Минкультуры представляет телеканал для оккупированных территорий, фото — "День"

https://racurs.ua/n134538-minkultury-predstavlyaet-telekanal-dlya-okkupirovannyh-territoriy-translyaciya.html

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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 2 марта рассказывает о концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий — Крыма и Донбасса.

И.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук, заместитель профильного комитета Рады Никита Потураев, заместители руководителя Офиса президента Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко рассказывают, какое именно СМИ создадут на базе канала иновещания UATV.

Ранее планировалось, что правительство запустит канал, который будет вещать на оккупированную территорию на украинском и русском языках.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказывал, что это будет государственный развлекательно-информационный канал. Он прогнозировал, что уже через три месяца телесигнал появится для 80% жителей оккупированных территорий.