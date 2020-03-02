Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Минкультуры представляет телеканал для оккупированных территорий, фото — "День"

Минкультуры представляет телеканал для оккупированных территорий (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 мар 2020, 15:29
999

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 2 марта рассказывает о концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий — Крыма и Донбасса.

И.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук, заместитель профильного комитета Рады Никита Потураев, заместители руководителя Офиса президента Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко рассказывают, какое именно СМИ создадут на базе канала иновещания UATV.

Ранее планировалось, что правительство запустит канал, который будет вещать на оккупированную территорию на украинском и русском языках.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказывал, что это будет государственный развлекательно-информационный канал. Он прогнозировал, что уже через три месяца телесигнал появится для 80% жителей оккупированных территорий.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше