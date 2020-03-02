ВООЗ розкритикувала вимірювання температури туристам для боротьби з коронавірусом. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n134540-sumnivnyy-metod-vooz-rozkrytykuvala-vymiruvannya-temperatury-turystam-dlya-borotby-z-koronavirusom.html

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Китайський коронавірус зафіксували вже в понад 60 країнах світу. Через це багато країн вводять на кордонах контроль температури тіла як метод запобігання поширенню коронавірусу.

Проте вимірювання температури під час в’їзду/виїзду з країни не є ефективним методом, оскільки інфікований може перебувати в інкубаційному періоді, тобто явних симптомів захворювання. Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Також хворі можуть прийняти жарознижуючі ліки, щоб приховати інфікування коронавірусом. У ВООЗ додали, що такий метод вимагає значних інвестицій, але результату від нього мало. В організації вважають, що більш дієво — давати правильні рекомендації подорожуючим, а також збирати інформацію про стан здоров’я після приїзду людини.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, в Ухані, де почалося поширення нового коронавірусу, закрили один із госпіталів із боротьби з епідемією. Причиною стало те, що там закінчилися пацієнти. Звідти виписали останніх пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу SARS-Cov-2.

Як відомо, загальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-Cov-2 в світі зросла до 89 тис. 210 осіб, померли 3 тис. 50 осіб.