Коронавирус: в Санкт-Петербурге и в Москве более 100 человек в карантине, в Беларуси подтверждено три случая заражения

Коронавирус. Фото: РИА Новости

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Коронавирус быстро распространяется по миру, ведь многих туристов не пугает инфекция, и они продолжают активно путешествовать. В Санкт-Петербурге в больницу имени Боткина были госпитализированы 26 человек, которых подозревают в заражении коронавирусом.

Пациенты помещены в карантин, у всех обнаружены симптомы ОРВИ. О госпитализации сообщает «Российская газета», ссылаясь на информацию городского комитета по здравоохранению.

В сообщении указано, что все госпитализированные граждане недавно прибыли из стран, в которых есть очаги коронавируса.

В больнице предусмотрено всего 25 индивидуальных боксов для пациентов с подозрением на коронавирус. Для 26-го пациента пришлось распечатывать дополнительную боксированную койку.

Персонал больницы входит к пациентам в боксы только в эпидемиологических костюмах. Карантин продлиться не менее двух недель.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи подтвердили первый случай коронавируса. Инфекция была выявлена у москвича, прилетевшего из Италии. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализированы 13 человек. В карантин помещены 83 человека.

Минздрав Беларуси сообщил о трех случаях заражения коронавирусом, пишет Office Life. Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова заявила, что заражение подтверждено с «высокой степенью вероятности». Пробы будут направлены на повторную проверку в одну из референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения.

Однако, в Минздраве Беларуси заявили, что полностью доверяют результатам исследований своих лабораторий.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).