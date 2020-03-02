Протесты в Новых Санжарах. Фото: РБК-Украина

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Протесты в Новых Санжарах расследует Служба безопасности Украины (СБУ). На допрос в СБУ вызвали голову поселка Инну Кобу.

Постановление о вызове на допрос было подписано 29 февраля 2020 года. Коба должна явиться на допрос 3 марта в 10.00 в управление СБУ в г. Полтава. Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

В повестке указано, что по факту протестов жителей Новых Санжарах против размещения в их поселке эвакуированных из Китая граждан открыто уголовное производство. Также отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устраивания препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей, или наступление иных тяжких последствий).

Напомним, ранее в полиции заявили, что активисты, которых правоохранители задержали 20 февраля во время столкновений в Новых Санжарах Полтавской области, в большинстве случаев не являются местными жителями.