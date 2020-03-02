Протести в Нових Санжарах. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n134556-protesty-v-novyh-sanjarah-glavu-selyscha-vyklykaut-na-dopyt-do-sbu-zmi-dokument.html

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Протести в Нових Санжарах розслідує Служба безпеки України (СБУ). На допит до СБУ викликали голову селища Інну Кобу.

Постанова про виклик на допит була підписана 29 лютого 2020 року. Коба повинна з’явитися на допит 3 березня о 10.00 в управління СБУ в м. Полтава. Про це пише Telegram-канал пише PavlovskyNews.

У документі зазначено, що за фактом протестів жителів Нових Санжарах проти розміщення в їхньому селищі евакуйованих з Китаю громадян відкрито кримінальне провадження. Також зазначається, що кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створило небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків).

Нагадаємо, раніше в поліції заявили, що активісти, яких правоохоронці затримали 20 лютого під час зіткнень в Нових Санжарах Полтавської області, в більшості випадків не є місцевими жителями.