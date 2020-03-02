Блогер засипав гідрогелеві кульки у ванну і вивів з ладу каналізацію цілого району. Фото: Goat

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Ракурс

Блогер Сіріл Шрайнер зі Страсбурга затопив власний будинок через необережне поводження з гідрогелевими кульками.

Хлопець хотів побавитися з орбізами (гідрогелевими кульками) у ванні й спричинив справжню комунальну трагедію — кульки вивели з ладу всю сантехніку в домі, забили каналізацію і заблокували водопровідну систему цілого району. Відео з невдалим експериментом із вихідних гуляє мережею і вже зібрало мільйони переглядів, пише Medialeaks із посиланням на Goat.

21-річний француз знімає розважальні відео різної тематики: від перевтілень до тестування незвичайної їжі, але останній його експеримент завершився повним фіаско. Орбізи — кульки з полімерного адсорбенту, які використав блогер для запису нового ролика, від контакту з рідиною збільшуються приблизно в сто разів. Мабуть, Шрайнер погано вчив фізику, бо насипав у ванну стільки кульок, що вони заповнили собою не лише її, а й потрапили у каналізаційні труби.

Чоловік не придумав розумнішого способу позбавитися від них, ніж змити у каналізацію. Багато кульок залишилося у ванні, а решта почала спливати в унітазі та раковині. Француз знову спробував змити залишки, але це ще більше ускладнило ситуацію, спровокувавши потоп.

На своїй сторінці в Twitter хлопець просив користувачів порадити, як дістати всі кульки, і називав себе «ідіотом року». За словами блогера, йому почали телефонувати сусіди, які виявили кульки у своїх санвузлах.

Зрештою ситуація зайшла настільки далеко, що довелося викликати сантехніків. Результатом експерименту блогера стала зламана каналізація в усьому районі. Кульки поширилися по каналізації і разом із брудом витекли через решітки на вулиці, заблокувавши всю водопровідну систему району.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у РФ блогер влаштувала банну вечірку, на якій від хімічних опіків загинули троє осіб, у тому числі її чоловік.