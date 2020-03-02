Блогер засыпал гидрогелевые шарики в ванну и вывел из строя канализацию целого района. Фото: Goat

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Ракурс

Блогер Сирил Шрайнер из Страсбурга затопил собственный дом из-за неосторожного обращения с гидрогелевыми шариками.

Парень хотел поиграть с орбизамы (гидрогелевыми шариками) в ванной и вызвал настоящую коммунальную трагедию — шарики вывели из строя всю сантехнику в доме, забили канализацию и заблокировали водопроводную систему целого района. Видео с неудачным экспериментом с выходных гуляет по сети и уже собрало миллионы просмотров.

21-летний француз снимает развлекательные видео различной тематики: от перевоплощений до тестирования необычной пищи, но последний его эксперимент завершился полным фиаско. Орбизы — шарики из полимерного адсорбента, которые использовал блогер для записи нового ролика, от контакта с жидкостью увеличиваются примерно в сто раз. Наверное, Шрайнер плохо учил физику, поскольку насыпал в ванну столько шариков, что они заполнили собой не только ее, но и попали в канализационные трубы.

Мужчина не придумал умнее способа избавиться от них, чем смыть в канализацию. Большая часть шариков осталась в ванне, а остальные начали всплывать в унитазе и раковине. Француз снова попытался смыть остатки, но это еще больше усложнило ситуацию, спровоцировав потоп.

На своей странице в Twitter парень просил пользователей посоветовать, как достать все шарики, и называл себя «идиотом года». По словам блогера, ему начали звонить соседи, которые обнаружили шарики в своих санузлах.

В конце концов ситуация зашла настолько далеко, что пришлось вызывать сантехников. Результатом эксперимента блогера стала сломанная канализация во всем районе. Шарики распространились по канализации и вместе с грязью утекли через решетки на улицу, заблокировав всю водопроводную систему района.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в РФ блогер устроила банную вечеринку, на которой от химических ожогов погибли три человека, в том числе ее муж.